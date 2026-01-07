İzmir Çoruhlu FK, Nizamettin Çalışkan'ı transfer etti.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İlk olarak Yasin Öztekin ve Salih Tokgöz ile anlaşan turuncu-siyahlılar, son olarak Yalova FK 77 forması giyen 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan'ı da kadrosuna kattığını duyurdu.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transferleri kapsamında son olarak Nizamettin Çalışkan ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.

DÜŞME HATTINDALAR

İzmir temsilcisi, TFF 3. Lig 4. Grup'ta devre arasına 9 puanla 14. sırada ve düşme hattında girdi.