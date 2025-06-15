Jose Mourinho ile Heung-Min Son görüştü!

Haber Merkezi

2024-2025 sezonunu kupasız bir şekilde tamamlayan Fenerbahçe'de yapılanma süreci yaşanıyor.

Sportif direktör Mario Branco ile yolları ayıran ve yerine Devin Özek'i getiren sarı-lacivertliler, asbaşkan Acun Ilıcalı'nın da görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

GÜNDEME SON İSMİ GELDİ

Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam eden Fenerbahçe, sezonun ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon yıldız transferleri ile Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Heung-Min Son'u gündemine aldı.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jose Mourinho, Heung-Min Son ile görüştü.

Koreli yıldızın Mourinho ile ilişkileri çok ileri seviyede ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

TOTTENHAM 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Uzak Doğu'daki anlaşmalar nedeniyle 30 milyon euro bonservis isteniyor. Bonservis konusu çözülürse görüşmeler ilerleyecek.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

20 milyon euro piyasa değeri bulunan Son'un Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

2015'ten bu yanan Tottenham'ın formasını giyen 32 yaşındaki isim, bu sezon 46 maça çıktı.

Hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 12 asistle mücadele etti.