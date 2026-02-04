Kayserispor, Fedor Chalov'u transfer etti

- Kayserispor, Fedor Chalov'u sezon sonuna kadar transfer etti.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, PAOK forması giyen Rus santrfor Fedor Chalov'u renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
TAKIM ARKADAŞLARIYLA TANIŞTI
Öğle saatlerinde Kayseri'ye gelen Chalov'un, tesislere geçerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştığı kaydedildi.