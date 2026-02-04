Abone ol: Google News

Kayserispor, Fedor Chalov'u transfer etti

Kayserispor, 27 yaşındaki golcü Fedor Chalov ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 18:41
  • Kayserispor, Fedor Chalov'u sezon sonuna kadar transfer etti.
  • Chalov, PAOK'tan geldi ve 27 yaşında bir Rus santrfor.
  • Kayseri'ye gelen Chalov, tesislerde takım ve teknik heyetle tanıştı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, PAOK forması giyen Rus santrfor Fedor Chalov'u renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA TANIŞTI

Öğle saatlerinde Kayseri'ye gelen Chalov'un, tesislere geçerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştığı kaydedildi.

