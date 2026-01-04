Abone ol: Google News

Konyaspor, Deniz Türüç'ü transfer etti

Konyaspor, son olarak Başakşehir forması giyen Deniz Türüç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 09:48
  • Konyaspor, Deniz Türüç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • İmza töreni, takımın Antalya kampında yapıldı.
  • Türüç, Konyaspor'da 9 numaralı formayı giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, tecrübeli oyuncu Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

2,5 YILLIK SÖZLEŞME

Twente altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Go Ahead, Kayserispor, Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki Deniz Türüç ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

A Milli Takım'da 12 kez ay yıldızlı formayı terleten Türüç, yeşil beyazlılarda 9 numaralı formayı giyecek.

