Konyaspor, Deniz Türüç'ü transfer etti Konyaspor, son olarak Başakşehir forması giyen Deniz Türüç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Göster Hızlı Özet Konyaspor, Deniz Türüç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreni, takımın Antalya kampında yapıldı.

Türüç, Konyaspor'da 9 numaralı formayı giyecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, tecrübeli oyuncu Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. 2,5 YILLIK SÖZLEŞME Twente altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Go Ahead, Kayserispor, Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki Deniz Türüç ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. A Milli Takım'da 12 kez ay yıldızlı formayı terleten Türüç, yeşil beyazlılarda 9 numaralı formayı giyecek. Eshspor Haberleri Fenerbahçe'nin 8. Hollandalı futbolcusu: Anthony Musaba

Bursaspor’un 6. transferi Talha Yünkuş

Atalanta'ya Roma karşısında tek gol yetti