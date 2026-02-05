Konyaspor, Diogo Gonçalves’i kadrosuna kattı

Abone ol: Google News

Konyaspor, Portekizli kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 20:07
Konyaspor’dan yapılan açıklamada, "Diogo Gonçalves'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Benfica Akademi'de futbol hayatına başlayan Gonçalves; Nottingham, Famalico, Kopenhag, Salt Lake ve son olarak MLS Pool forması giydi.

Gonçalves, yeşil-beyazlı ekipte 17 numaralı formayı giyecek.

