Konyaspor, Diogo Gonçalves’i kadrosuna kattı

- Konyaspor, 28 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Gonçalves, Benfica Akademi'de başladığı kariyerinde birçok takımda forma giydi.
- Yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek olan oyuncuya başarılar dilendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Konyaspor, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor’dan yapılan açıklamada, "Diogo Gonçalves'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Benfica Akademi'de futbol hayatına başlayan Gonçalves; Nottingham, Famalico, Kopenhag, Salt Lake ve son olarak MLS Pool forması giydi.
Gonçalves, yeşil-beyazlı ekipte 17 numaralı formayı giyecek.