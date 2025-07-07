Konyaspor, Yhoan Andzouana'yı transfer etti

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-beyazlılar, Slovakya'nın DAC Dunajska Streda kulübünde forma giyen 28 yaşındaki sağ bek Yhoan Andzouana'yı 3 yıllığına renklerine bağladı.
İMZA TÖRENİ YAPILDI
Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Andzouana, takımımızda 23 numaralı formayı giyecek. Yhoan Andzouana'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Fransız ekibi Monaco'nun alt yapısında yetişen Andzouana, sırasıyla CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve DAC Dunajska Streda kulüplerinde top koşturdu.