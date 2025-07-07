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Konyaspor, Yhoan Andzouana'yı transfer etti

Konyaspor, Kongolu sağ bek oyuncusu Yhoan Andzouana'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

İHA İHA
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Konyaspor, Yhoan Andzouana'yı transfer etti

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar, Slovakya'nın DAC Dunajska Streda kulübünde forma giyen 28 yaşındaki sağ bek Yhoan Andzouana'yı 3 yıllığına renklerine bağladı.

İMZA TÖRENİ YAPILDI

Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Andzouana, takımımızda 23 numaralı formayı giyecek. Yhoan Andzouana'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Fransız ekibi Monaco'nun alt yapısında yetişen Andzouana, sırasıyla CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve DAC Dunajska Streda kulüplerinde top koşturdu.

Eshspor Haberleri