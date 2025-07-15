Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Yaz transfer döneminin hızlı takımı Beşiktaş, 4. transferine kavuşuyor.
David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, Kyle Walker Peters'ı İstanbul'a getiriyor.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla 16 Temmuz Çarşamba günü saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.
GELİŞ TARİHİ AÇIKLANDI
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır.