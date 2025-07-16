Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a gelişi ertelendi

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayan Beşiktaş'ta, sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, son olarak 28 yaşındaki İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile anlaşma sağladığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Southampton ile olan sözleşmesi sona eren Peters’ın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelmesi planlanıyordu.

GELİŞİ ERTELENDİ

Ancak Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, futbolcunun gelişinin ailevi sebeplerle ertelendiği bildirildi.

"İSTANBUL'A GELİŞİ AİLEVİ NEDENLERDEN DOLAYI ERTELENMİŞTİR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Prensip anlaşmasına vardığımız ve bugün saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması planlanan profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’ın İstanbul’a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

15 milyon euro piyasa değeri bulunan İngiliz oyuncu, kariyeri boyunca yalnızca Tottenham ve Southampton formalarını giydi.

284 resmi maça çıkan 1.73 boyundaki Peters, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 20 asistle mücadele etti.