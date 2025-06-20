Liverpool, Florian Wirtz'i resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig’de son şampiyon Liverpool, transfer çalışmalarına devam ediyor.

İngiliz devi, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’den Jeremie Frimpong’un ardından Florian Wirtz’i de kadrosuna kattığını duyurdu.

BONSERVİSİ 140 MİLYON EURO

Transferin maliyetiyle ilgili İngiliz kulübünden herhangi bir açıklama yapılmazken, global spor basınında Liverpool'un 140 milyon euro bonservis ödeyeceği yazıldı.

"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM VE SONUNDA OLDU"

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Florian Wirtz, transferi için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Wirtz, şunları dedi:

Çok mutlu ve gururluyum. Uzun zamandır bekliyordum ve sonunda oldu. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Liverpool’da oynayan bazı oyuncularla konuştum ve buranın benim için mükemmel olduğunu, her maçın keyifli geçeceğini söylediler. İlk maçıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

LEVERKUSEN'DE İZ BIRAKTI

22 yaşındaki hücum oyuncusu, Bayer Leverkusen formasıyla bu sezon 45 maçta 16 gol atıp 14 asist yaptı.

Bayer Leverkusen ile bir Bundesliga bir de Alman Kupası şampiyonluğu yaşayan Wirtz, Almanya Milli Takımı'nda forma giydiği 31 maçta 7 gol attı.