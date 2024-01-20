Lucas Torreira'dan sürpriz açıklama: Boca'da oynamak istiyorum Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız oyuncusu Lucas Torreira ESPN Uruguay'a verdiği röportajda, evinde dönmek istediğini açıkladı.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Fenerbahçe, liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray da bu yarış da mücadeleyi bırakmıyor.

Takıma takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, elindeki oyuncuları da tutmak istiyor.

Onlardan biri de elbette Lucas Torreira...

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ESPN Uruguay'a kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

"Evde olmayı özledim"

Torreira açıklamalarında,

"En büyük hayallerimden biri Boca Juniors'ta oynamak. Orada oynamak için ölüyorum! Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim.



Bugün size bunu söylemem normal bir şey gibi görünüyor ama gençken Riquelme ile konuşmayı düşünmek imkansızdı. Bugün bunu yapabildiğim için mutluyum. Bir noktada bu olasılığın ortaya çıkacağını biliyorum, sadece rüyayı beslemeye devam etmeliyiz.

"Güney Amerika'ya dönüşüm artık daha yakın"

Her şeyin zamanı gelince gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir futbolcu olarak hayal ettiğim her şey gerçekleşti. Güney Amerika'ya dönüşüm artık daha yakın.



Geçen yıl bazı Güney Amerika takımları ile konuşmalarım oldu ama şu an Galatasaray'da olma vakti. Galatasaray'da bana iyi davranan insanlara minnettar olmalıyım.



Bunu hiç söylemedim ama ben bir Nacional taraftarıyım. Penarol'a çok saygı duyuyorum çünkü Penarol'da oynadım ve gerçekten en güzel deneyimlerden biriydi. Küçük yaşlarda Peñarol'da oynadım, sonra yedinci yaşıma girdim, biraz Penarol'daydım ve kulüp beni serbest bırakmaya karar verdi çünkü o zamanlar benden daha iyileri vardı."

ifadelerini kullandı.