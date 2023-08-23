Manchester United taraftarı çıldırdı: Altay Bayındır 6 milyon euro etmez Dominik Livakovic'le her konuda anlaşan Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı da Premier Lig'e göndermeye hazırlanıyor. Ancak Manchester United taraftarları 6 milyon euroluk bonservis bedelinden şikayetçi...

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Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın takımdan gitmesine izin verdi.

Transfer görüşmeleri yapmak için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden deneyimli eldiven, işlemlerinin ardından İstanbul'a döndü.

Manchester United'a transfer olmak için artık gün sayan Bayındır için İngiliz taraftarlar kulübe tepki mesajları göndermeye devam ediyor.

Taraftar kızgın

6 milyon euro karşılığında Altay'ı yedek kaleci yapmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, İngiliz basınında yer alan haberlere göre; taraftarının hışmına uğradı.

Kullanıcılar, "Altay Bayındır için o parayı vermek şaka mı?" şeklinde yorumlar yaparken, bazı futbolseverler ise "Bedavaya verilse bile düşünülmeli. Oldukça formsuz." ifadelerini kullandı.

ManU'ya gitmek için teknik direktör Ten Hag'ın onayını bekleyen Altay'a Suudi Arabistan ve İtalya'dan da teklifler var.