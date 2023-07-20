Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber: Sonuçlar olumsuz olursa, dönemem Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle oldukça kötü bir dönem geçiren Mauro Icardi'nin, kesin test sonuçlarının ardından kararını vereceği öğrenildi.

Galatasaray'ın 10 milyon euro maaşla anlaşmaya vardığı Mauro Icardi konusunda beklenmedik bir olay yaşanmıştı.

Eşi Wanda Nara'nın yıllık rutin kontrolleri sırasında ilk test sonuçlarının olumsuz olması nedeniyle transferi beklemeye alan Arjantinli futbolcunun, kesin sonuçların ardından kararını vermesi bekleniyor.

"B planınızı hazırlayın"

Olumsuz bir durum olması durumunda başarılı oyuncunun, eşi ve çocuklarını bırakmayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılara da bu yönde haber yollayan Icardi, "Wanda'nın sağlık sorunu olursa onu burada bırakamam. B planınızı hazırlayın." dediği öğrenildi.

Dursun Özbek ve ekibinin de Bakambu başta olmak üzere bazı golcülerle görüştüğü de gelen haberler arasında.