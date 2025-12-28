Mert Günok için transfer iddiası! Ezeli rakibe gidebilir

Beşiktaş'ta bu sezon kaptanlığı alınan Mert Günok, kadro dışı bırakıldı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncunun kendine takım bulması için bilgi verdi.

Günok, transfer olmazsa A takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecek.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Beşiktaş'ta geçici teknik direktörlük yapan Önder Karaveli, HT Spor'da milli futbolcu için transfer iddiasında bulundu.

Önder Karaveli, Fenerbahçe'nin iyi bir yedek kaleciye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'nin iyi bir kalecisi var: Ederson. Ama Tarık ve İrfan Can konusunda Tarık daha fazla şans alıyor. Bir kaleci transferi bekliyoruz. O kalecinin de Mert Günok olma ihtimali olabilir. Ben Fenerbahçe olsam talip olurum. Çok değerli bir kaleci. Ederson'un yokluğunda gözünüzü kapatıp koyabileceğiniz bir kaleci.