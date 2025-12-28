Mert Günok için transfer iddiası! Ezeli rakibe gidebilir

- Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Mert Günok'un Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi.
- Önder Karaveli, Fenerbahçe'nin iyi bir yedek kaleciye ihtiyacı olduğunu belirtti.
- Fenerbahçe, Günok'un temsilcisiyle görüşmeler yaptı ve oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Beşiktaş'ta bu sezon kaptanlığı alınan Mert Günok, kadro dışı bırakıldı.
Siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncunun kendine takım bulması için bilgi verdi.
Günok, transfer olmazsa A takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecek.
FENERBAHÇE SÖZLERİ
Beşiktaş'ta geçici teknik direktörlük yapan Önder Karaveli, HT Spor'da milli futbolcu için transfer iddiasında bulundu.
Fenerbahçe'nin iyi bir kalecisi var: Ederson. Ama Tarık ve İrfan Can konusunda Tarık daha fazla şans alıyor. Bir kaleci transferi bekliyoruz. O kalecinin de Mert Günok olma ihtimali olabilir. Ben Fenerbahçe olsam talip olurum. Çok değerli bir kaleci. Ederson'un yokluğunda gözünüzü kapatıp koyabileceğiniz bir kaleci.
TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş forması giyen Mert Günok'un durumunu yakından takip ediyor.
Sarı-lacivertliler, Günok'un temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdi.
FENERBAHÇE'DE UZUN SÜRE OYNADI
2006 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına giren 36 yaşındaki eldiven, sarı-lacivertli takımda 2015 yılına kadar kaldı.
500 bin euro piyasa değeri bulunan kaleci, daha sonra Bursaspor ve Başakşehir formalarını giydi.
2021 yılında Beşiktaş'a transfer olan Günok, siyah-beyazlı takımda 130 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 153 kez topu ağlarından gören tecrübeli isim, 38 maçta gole izin vermedi.