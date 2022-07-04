Muhammed Demirci, Rizespor'da

Geride bıraktığımız sezon 24 Erzincanspor'da büyük çıkış yakalayan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Muhammed Demirci, Rizespor'la anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişten ve geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Muhammed Demirci'nin yeni takımı belli oldu.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Rizespor, geçtiğimiz sezonu 24 Erzincanspor'da geçiren Muhammed Demirci'yle her konuda anlaştı.

35 maçta 16 gol attı

Muhammed Demirci, geçtiğimiz sezon Erzincan'da 35 resmi maçta 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ofansif orta saha olarak görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, görev verilmesi halinde hem sol hem de sağ kanatta da forma giyebiliyor.

Muhammed Demirci ile her konuda anlaşan Rizespor, Sivasspor 'dan ayrılan sağ kanat Sefa Yılmaz'ı da kadrosuna kattı.