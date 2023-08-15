Neymar resmen Al Hilal'de PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e yaklaşık 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

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Suudi Arabistan takımları, yaz transfer döneminde Avrupa’dan yıldız futbolcuları kadrosuna katarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcom ve Kalidou Koulibaly transferlerinin ardından Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar'ı renklerine bağladı.

Yılda 150 milyon euro alacak

Al Hilal yaklaşık 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSG'den Neymar'ı transfer etti.

Yeni kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı, yılda 150 milyon euro kazanacak.

Futbol tarihinin en pahalı transferi

2017 yazında Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Neymar futbol tarihinin en pahalı transferi unvanını hala elinde bulunduruyor.

PSG formasıyla toplamda 173 maça çıkan Sambacı, 118 kez rakip ağları havalandırdı ve beş kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.