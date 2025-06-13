Opsiyonu kullanılmadı! Mathias Ross, Galatasaray'a dönüyor

İHA

Geçtiğimiz sezon Çekya takımlarından Sparta Prag'ta kiralık olarak oynayan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross, Galatasaray'a dönecek.

Ross'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna Prag, opsiyonu kullanmadıklarını duyurdu.

OPSİYON KULLANILMADI

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mathias Ross'un satın alma opsiyonunun kullanılmadığı belirtilirken, Danimarkalı futbolcuya da emekleri için teşekkür edildi.

17 MAÇA ÇIKTI

24 yaşındaki futbolcu, Çekya Ligi'nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 4 ve Çekya Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 17 karşılaşmada oynadı ve 1 gol sevinci yaşadı.