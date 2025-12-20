Porto, Thiago Silva'yı kadrosuna kattı

- Porto, Brezilyalı stoper Thiago Silva'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
- 41 yaşındaki Silva, bonservis bedeli olmadan Fluminense'den transfer edildi.
- Tecrübeli oyuncu daha önce Milan, PSG ve Chelsea gibi takımlarda forma giymişti.
Portekiz ekibi Porto, Brezilyalı futbolcu Thiago Silva'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin bonservis ödenmeden transfer edildiği belirtildi.
OYNADIĞI TAKIMLAR VE ÖNEMLİ BAŞARILARI
Brezilyalı savunma oyuncusu, Fluminense, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giymişti.
Thiago Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.