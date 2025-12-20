Abone ol: Google News

Porto, Thiago Silva'yı kadrosuna kattı

Brezilya ekibi Fluminense'den ayrılan 41 yaşındaki Thiago Silva, Porto'ya transfer oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 20:36
Porto, Thiago Silva'yı kadrosuna kattı
  • Porto, Brezilyalı stoper Thiago Silva'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
  • 41 yaşındaki Silva, bonservis bedeli olmadan Fluminense'den transfer edildi.
  • Tecrübeli oyuncu daha önce Milan, PSG ve Chelsea gibi takımlarda forma giymişti.

Portekiz ekibi Porto, Brezilyalı futbolcu Thiago Silva'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin bonservis ödenmeden transfer edildiği belirtildi.

OYNADIĞI TAKIMLAR VE ÖNEMLİ BAŞARILARI

Brezilyalı savunma oyuncusu, Fluminense, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giymişti.

Thiago Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Eshspor Haberleri