Real Madrid ile Barcelona'nın Arda Güler yarışı! İspanyol basının iddiasına göre, LaLiga'nın 2 dev kulübü Barcelona ve Real Madrid, Arda Güler için transfer savaşına girdi.

2022-2023 sezonunu Türkiye Kupası zaferiyle noktalayan Fenerbahçe'de genç yaşına rağmen gösterdiği başarılı performansla alkışları toplayan Arda Güler, Avrupa'nın önemli ekiplerini peşinden koşturmaya devam ediyor.

18 yaşındaki futbolcu için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Marca'da yer alan habere göre; Barcelona ve Real Madrid'in, genç oyuncuyu kadrolarına katmak için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı.

Arda Güler'in sözleşmesindeki feshi maddesinin 17.5 milyon euro olduğu hatırlatıldı ve genç oyuncunun geleceği için önümüzdeki birkaç günün belirleyici olabileceği iddia edildi.

Barcelona, Deco'yu İstanbul'a göndermişti

Haberde Barcelona'nın Arda Güler'i transfer etmek adına kulübün efsanesi Deco'yu İstanbul'a gönderdiğinin altı çizilirken, Katalan ekibinin mali durumundan dolayı bu transferi bir fırsat olarak gördüğü ancak maaş gibi konularda çok yüksek ücretlere çıkamayacağını, bu konuda mücadele etme konusunda sıkıntılar yaşayabileceği ifade edildi.

Real Madrid de oldukça istekli

Real Madrid'in de bu transfer için oldukça istekli olduğu ve oyuncuyu bir süredir takip ettiği belirtilirken, Arda Güler'i transfer edip bir süreliğine kiralayarak A takımına adapte etmeyi planladığı belirtildi.

Madrid devinin bu transferi bir an önce bitirmek ve ezeli rakibine çalım atmak istediğinin, transfer için kısa süre içerisinde Real Madrid'in de devreye gireceğinin ve resmi temasları yapacağının altı çizildi.

Fenerbahçe ile 35 maça çıktı

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe ile toplam 35 maça çıkan Arda Güler 6 gol, 7 asistlik istatistik yakaladı.

Genç futbolcu, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda da A Milli Takım'ın Galler'i 2-0 mağlup ettiği maçta milli formayla ilk golünü atarak beğenileri toplamıştı.