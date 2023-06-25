Ricardo Quaresma'nın gönlü Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ricardo Quaresma, temsilcileri aracılığıyla Şenol Güneş'e bir kez daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini aktardı.

Ercan Ertan - Ensonhaber.com Spor Servisi

Beşiktaş'ta daha önce iki dönem forma giyen Ricardo Quaresma, futbol tekniğinin yanı sıra ateşli oyunuyla ülkemize gelen yabancılar arasında iz bırakan isimlerden biri oldu.

Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Portekizli yıldız yaklaşık bir senedir hiçbir takımda forma giymedi.

"Hala güçlüyüm"

Futbolu bırakmayı düşünmediğini söyleyen 39 yaşındaki kanat, Beşiktaş'a daha önce mesaj yollamış ancak oyuncunun 3. kez forma giyme istediği Şenol Güneş tarafından veto edilmişti.

Quaresma bu kez de Şenol Güneş'e temsilcileriyle haber yollayarak, "Hala güçlüyüm. Kupalar kazanmak istiyorum. Beşiktaş'ı unutmadım. Yararlı olacağımı düşünüyorum." diyerek bir kez daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.

Şenol Güneş'in bu sözler üzerine oyuncuyu yeniden veto edip etmeyeceği merak ediliyor.