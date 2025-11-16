Rodrygo'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brezilya ile Senegal, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Brezilya, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bu maçın ardından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşadı.

FORMA DEĞİŞTİRDİ, TAKİP ETTİ

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, maçın ardından Senegal'den Ismail Jakobs ile forma değiştirdi.

Rodrygo, daha sonra ise Galatasaraylı Jakobs'u sosyal medya hesabından takibe aldı.

TARAFTAR HEYECANLANDI

Rodrygo'nun bu hamlesi, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Galatasaraylı taraftarlar, Brezilyalı yıldız için sosyal medyada yorum yapmaya başladı.

BU SEZON GERİ PLANDA

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Real Madrid'de Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle bu sezon geri plana düştü.

Real Madrid'de bu sezon daha çok hamle oyuncusu olan Rodrygo, 13 maçta 359 dakika süre buldu. Rodrygo, bu maçlarda 2 asist yaptı.