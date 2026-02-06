Sakaryaspor'da transfer hareketliliği: 2 gitti, 2 geldi Sakaryaspor, Sergio Pena ve Mehmet Ataberk Dadakdeniz'i transfer etti. Yeşil-siyahlılar, Gael Kakuta ve Dimitrios Kolovetsios'la da vedalaştı.

Göster Hızlı Özet Sakaryaspor, Sergio Pena ve Mehmet Ataberk Dadakdeniz'i transfer etti.

Gael Kakuta ve Dimitrios Kolovetsios takımdan ayrıldı.

Transferler kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha Sergio Pena ve kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz'i kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, Perulu 30 yaşındaki Sergio Pena ve 26 yaşındaki Mehmet Ataberk Dadakdeniz ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. İKİ VEDA GERÇEKLEŞTİ Öte yandan Gael Kakuta ve Dimitrios Kolovetsios'la da anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edildi. Eshspor Haberleri Pablo Laso: Çok mutluyum

