Samsunspor, Logi Tomasson'a imzayı attırdı

İHA

Samsunspor, İzlandalı sol bek Logi Tomasson'u renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlılarla 4+1 yıllı sözleşme imzalayan Tomasson için yapılan imza töreni, Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım’ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Logi Tomasson, son olarak Norveç ekiplerinden Strmsgodset forması giydi. Hem defansif hem de hücum yönüyle dikkat çeken genç oyuncu, İzlanda A Milli Takımı’nda da görev aldı.

"BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER DİLİYORUZ"

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: