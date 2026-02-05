Abone ol: Google News

Serikspor, Cengiz Demir'i transfer etti

1. Lig'de mücadele eden Serikspor, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Cengiz Demir'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 17:42
1. Lig ekiplerinden Serikspor, Hatayspor'dan Cengiz Demir'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Hatayspor forması giyen Cengiz Demir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadesine yer verildi.

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

24 yaşındaki savunma oyuncusu Cengiz Demir, bu sezon Hatayspor formasıyla 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 8 karşılaşmaya çıktı.

