Serikspor, Cengiz Demir'i transfer etti

1. Lig ekiplerinden Serikspor, Hatayspor'dan Cengiz Demir'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Hatayspor forması giyen Cengiz Demir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadesine yer verildi.

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

24 yaşındaki savunma oyuncusu Cengiz Demir, bu sezon Hatayspor formasıyla 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 8 karşılaşmaya çıktı.