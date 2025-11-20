Teklif yapıldı! Beşiktaş, Marc-Andre Ter Stegen'in peşinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

12 haftası geride kalan Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 6. sırada yer alan Beşiktaş'ta gözler, devre arası transfer dönemine çevrildi.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, ocak ayında bir kaleci transferi planlıyor.

Beşiktaş'ın, İspanyol devi Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen'in peşinde olduğu ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

İspanyol basınından Sport'un haberine göre, Beşiktaş, Barcelona'nın Alman file bekçisi Marc-Andre Ter Stegen için 8 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.

Beşiktaş yönetiminin, Ter Stegen'in sezonun ikinci yarısındaki maaşının tamamını karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

KARAR TER STEGEN'İN

Barcelona yönetiminin ise nihai kararı tamamen oyuncuya bıraktığı ve ayrılmak istemesi halinde Ocak ayında transferine izin vereceği ifade ediliyor.

DÜZENLİ 11 OYNAMA GARANTİSİ

Bu transfer girişiminde, Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf'ın kilit rol oynadığı belirtildi.

Vatandaşı olan Alman file bekçisini düzenli olarak ilk 11'de oynama garantisi vererek ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

ÖNCELİĞİ SAKATLIĞINI ATLATMAK

Ter Stegen'in şu anki önceliği ise sakatlığını tamamen atlatarak eski formuna kavuşmak ve ardından Barcelona'daki durumunu netleştirmek olduğu ifade ediliyor.

BU SEZON FORMA GİYMEDİ

Alman file bekçisi, sezon başında belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon henüz hiçbir maçta forma giyemedi.

8 milyon euro piyasa değeri bulunan 33 yaşındaki eldivenin, 2014'ten bu yana formasını giydiği Barcelona ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Başarılı kaleci, Barcelona ile son resmi maçına 18 Mayıs tarihinde Villarreal'e karşı 3-2 kaybedilen karşılaşmada çıktı.