Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu açıkladı

Trabzonspor, Süper Lig’de ikinci yarı öncesi daralan rotasyonu genişletme ve savunma direncini artırma hedefiyle ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Bordo-mavililer, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger AC forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu’nun kesin transferi konusunda hem kulübü hem de oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlandığını duyurdu.

"ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Chibuike Nwaiwu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

TRANSFER DETAYLARI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Chibuike Godfrey Nwaiwu'nun bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Wolfsberger AC Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Wolfsberger Kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon euronun 7 taksit halinde ödeneceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 350 bin euro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 700 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

6 milyon euro piyasa değeri bulunan 1.93 boyundaki Nijeryalı stoper, 2024'ten bu yana Wolfsberger AC'de oynuyor.

Genç savunmacı, bu sezon Avusturya ekibinde 16 maça çıkarken 1 kez gol sevinci yaşadı.