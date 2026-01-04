Vanspor, Batuhan İşçiler'i renklerine bağladı

- Vanspor, 30 yaşındaki Batuhan İşçiler'i transfer etti.
1. Lig ekiplerinden Vanspor, savunma oyuncusu Batuhan İşçiler'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, sol bek ve sol stoper mevkilerinde görev yapan 30 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
"HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ"
Açıklamada, "Yeni transferimizin kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, Batuhan İşçiler'e kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.