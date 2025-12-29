A Milli Futbol Takımı'nda 2025'in en golcüsü Kerem Aktürkoğlu!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Futbol Takımı, 2025 yılını başarılı bir şekilde tamamladı. Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinin yanında, UEFA Uluslar Ligi play-off turu müsabakalarına da çıktı.

Ay-yıldızlılar ayrıca ABD'de kamp yaparken, ABD ve Meksika ile hazırlık maçı oynadı.

10 MAÇ OYNADI

Milliler, 2025 yılı içerisinde 8'i resmi, 2'si de özel olmak üzere toplam 10 karşılaşmaya çıktı.

Ay-yıldızlılar söz konusu müsabakalarda 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

A milliler, bu mücadelelerde 25 gol atarken, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

TARİHİNDE İLK KEZ A LİGİ'NE YÜKSELDİ

A Milli Futbol Takımı, 2025 yılının ilk maçlarını mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde oynadı.

Milliler, Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşırken, 3-0 ve 3-1'lik skorlarla galip ayrıldı ve 2018 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda ilk kez A Ligi'ne yükseldi.

DÜNYA KUPASI İÇİN PLAY-OFF OYNAYACAK

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A milliler; İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Dünya Kupası'na gitmek için mart ayında play-off oynayacak.

Play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak olan milliler, bu turu geçerse Slovakya - Kosova eşleşmesin galibiyle Dünya Kupası bileti için mücadele edecek.

19 YIL SONRA MACARİSTAN'DA KAZANDI

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'ı 3-0'lık skorla yenerken, 7 Ekim 2006 tarihinden sonra ilk kez rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

İSPANYA'YA 6-0 KAYBETTİ, BULGARİSTAN'I 6-1 YENDİ

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile oynadığı müsabakada tarihinin en ağır yenilgilerinden biri aldı.

Milliler, Konya'daki karşılaşmada İspanya'ya 6-0'lık skorla kaybetti.

Ay-yıldızlılar ayrıca yine gruplarda deplasmanda karşı karşıya geldiği Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla mağlup etti.

MİLLİLER, 250 GALİBİYETİ GEÇTİ

A Milliler, Macaristan karşılaşmasıyla 250. galibiyeti elde etti.

Kırmızı-beyazlılar tarihinde 647 maç yaparken, 255 galibiyet, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı.

Ay-yıldızlılar son olarak İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

KAPTAN HAKAN ÇALHANOĞLU 100'LER KULÜBÜNE GİRDİ

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nda 100. maçına çıktı.

Kaptan Çalhanoğlu böylece milli takım tarihinde 100'ler kulübüne giren 6. futbolcu oldu.

Ay-yıldızlılarla ilk maçına 6 Eylül 2013 tarihinde Andorra karşısında çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kadroda yer aldı.

25 GOL, 13 FARKLI FUTBOLCUDAN GELDİ

2025 yılında milli takımda atılan 25 golde, 13 farklı futbolcu gol sevinci yaşarken, hücumda en etkili isim Kerem Aktürkoğlu oldu ve rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Ay-yıldızlılarda Arda Güler ile Kenan Yıldız 3'er, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci ve Merih Demiral 2'şer, Orkun Kökçü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Zeki Çelik, Yunus Akgün, Deniz Gül ve Salih Özcan da 1'er gol kaydetti.

Ayrıca Bulgaristan maçlarında Popov ile Chernev de kendi kalesine attı.

2025 YILINI FIFA'DA 25. SIRADA TAMAMLADI

A Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında 2025 yılını bin 582 puanla 25. sırada tamamladı.

Milliler, 2025 yılının ilk duyurulan sıralamasında bin 551 puanla 27. basamakta yer almıştı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN 2025 YILINDA OYNADIĞI MAÇLAR

Türkiye: 3 - Macaristan: 1

Macaristan: 0 - Türkiye: 3

ABD: 1 - Türkiye: 2

Meksika: 1 - Türkiye: 0

Gürcistan: 2 - Türkiye: 3

Türkiye: 0 - İspanya: 6

Bulgaristan: 1 - Türkiye: 6

Türkiye: 4 - Gürcistan: 1

Türkiye: 2 - Bulgaristan: 0

İspanya: 2 - Türkiye: 2