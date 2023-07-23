Wilfried Zaha: Aklımı parayla çelmeye çalışıyorlar Fenerbahçe'nin teklifine hala olumlu ve olumsuz yanıt vermeyen Wilfried Zaha'nın menajerine "Herkes benim aklımı parayla çelmeye çalışıyor. Halbuki ben başarı ve heyecan arıyorum" dediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında olan Wilfried Zaha, geçtiğimiz gün sarı-lacivertlileri arayarak önerilen maaşa zam yapılmasını istemişti. Tecrübeli futbolcunun her dakika değişen istekleri Ali Koç ve ekibini bezdirirken, Zaha'nın Fenerbahçe'den son olarak 10 milyon euro istediği öğrenildi. Gözden Kaçmasın Wilfried Zaha bezdirdi: Fenerbahçe'yi arayıp teklif yükseltilmesini istedi Haberin Detayları "Aklımı parayla çelmeye çalışıyorlar" İngiliz basını, başarılı oyuncunun menajerine şu ifadeleri kullandığını iddia etti: Herkes benim aklımı parayla çelmeye çalışıyor. Halbuki ben başarı ve heyecan arıyorum. Crystal Palace'tan ayrılma noktasına gelmemin en önemli sebebi, başarı motivasyonunun olmaması. Zaha'ya Suudi Arabistan,Crystal Palace ve Fenerbahçe'den teklif var. Gözden Kaçmasın Wilfried Zaha'nın eşi: Bana ve aileme mesaj atmayı bırakın Haberin Detayları