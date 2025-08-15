Zafer Görgen, Gaziantep FK'ya imza attı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Zafer Görgen'i 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rizespor oyuncusu 25 yaşındaki eldiven, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Gaziantep FK'ya bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Zafer Görgen'in kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza törenine ilişkin fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: