Alanyaspor, Boluspor'a 4 attı

- Alanyaspor, Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Boluspor'u 4-0 yendi.
- Boluspor, 56. dakikada 10 kişi kaldı ve Alanyaspor gollerle farkı açtı.
- Bu galibiyetle Alanyaspor, puanını 7'ye yükseltti ve gruptan çıkma şansını sürdürdü.
Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında 1. Lig takımı Boluspor ile Süper Lig ekibi Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor, 4-0'lık skorla kazandı.
KAZANAN ALANYASPOR
Alanyaspor, 47. dakikada Ianis Hagi'nin golüyle öne geçti.
Boluspor, 56. dakikada Erdem Dikbasan'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.
Alanyaspor, 58. dakikada Hagi'nin ikinci golüyle farkı artırdı. Steve Mounie, 60 ve 68. dakikalardaki golleriyle skoru belirledi.
ALANYASPOR'UN RAKİBİ GALATASARAY
Grupta daha önce 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Alanya ekibi, Boluspor galibiyetiyle puanını 7'ye yükselterek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü. Boluspor ise 1 puanda kaldı.
Alanyaspor, kupadaki son maçında Galatasaray'ı ağırlayacak. Boluspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.