Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü rahat geçti

- Başakşehir, Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 yendi.
- Başakşehir'in gollerini Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Miguel Crespo ve Ivan Brnic kaydetti.
- Bu sonucu ile Başakşehir 6 puana yükselirken, Fatih Karagümrük 2 puanda kaldı.
Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Başakşehir, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir, 4-1'lik skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 22. dakikada Eldor Shomurodov, 50. dakikada Miguel Crespo ve 65. dakikada Ivan Brnic attı.
Fatih Karagümrük'ün tek golünü 79. dakikada Abdul Kader Moussa Kone kaydetti.
BAŞAKŞEHİR PUANINI 6 YAPTI
Bu sonucun ardından Başakşehir, kupada 6 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 2 puanda kaldı.
Başakşehir, kupadaki bir sonraki maç haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Fethiyespor deplasmanına gidecek.
LİGDE SIRADAKİ MAÇLARI
Ligin 21. haftasında Başakşehir, Eyüpspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, İstanbul'da Antalyaspor ile puan mücadelesi verecek.