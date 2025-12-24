Abone ol: Google News

Beşiktaş, bu sezon ilk kez büyük bir maçı öne geçip yendi

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu’nda deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig de dahil olmak üzere ezeli rakiplerine karşı ilk kez öne geçtiği bir mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 00:26
  • Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek ezeli rakiplerine karşı ilk kez öne geçtiği bir maçı kazandı.
  • Maçta Cerny 33. ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getirirken, Fenerbahçe'nin tek golü 43. dakikada Asensio'nun penaltısından geldi.
  • Bu sonuçla Beşiktaş, bugüne kadar öne geçtiği maçlardan puan kaybeden taraf olurken, bu kez 3 puan almayı başardı.

Türkiye Kupası C Grubu’nda Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 2-1 yendi.

Mücadelenin 33. dakikasında Cerny’nin golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 43. dakikada Asensio’nun penaltıdan attığı gole engel olamadı.

Ancak Cerny, 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak galibiyeti getiren isim oldu.

İLK KEZ KAZANDILAR

Bu sonuçla Beşiktaş, bu sezon ezeli rakiplerine karşı öne geçtiği bir maçtan ilk kez 3 puanla ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşırken, Fenerbahçe’yi de Dolmabahçe’de ağırladı.

Galatasaray karşılaşmasının 12. dakikasında Abraham’ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Dolmabahçe'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe maçına da hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen Beşiktaş, hakem son düdüğü çaldığında 3-2 kaybetti.

Ligin 16. haftasında da Trabzonspor’a konuk olan siyah-beyazlı ekip, 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3 beraberlikle 1 puana razı olmuştu.

