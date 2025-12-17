Abone ol: Google News

Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçında gol sesi çıkmadı

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 17:01
  • Fatih Karagümrük, İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı.
  • Maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı ve her iki takım da 1 puan aldı.
  • Karagümrük, Alanyaspor ile; İstanbulspor ise Trabzonspor ile karşılaşacak.

Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Süper Lig takımı Fatih Karagümrük, sahasında 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da grup aşamasına 1 puan ile başladı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Grubun sonraki haftasında Karagümrük, Alanyaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.

