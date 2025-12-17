Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçında gol sesi çıkmadı

- Fatih Karagümrük, İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı.
- Maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı ve her iki takım da 1 puan aldı.
- Karagümrük, Alanyaspor ile; İstanbulspor ise Trabzonspor ile karşılaşacak.
Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Süper Lig takımı Fatih Karagümrük, sahasında 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırladı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte iki takım da grup aşamasına 1 puan ile başladı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Grubun sonraki haftasında Karagümrük, Alanyaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.