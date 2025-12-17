Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçında gol sesi çıkmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Süper Lig takımı Fatih Karagümrük, sahasında 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da grup aşamasına 1 puan ile başladı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Grubun sonraki haftasında Karagümrük, Alanyaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.