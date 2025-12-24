Fenerbahçe’nin 16 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

- Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak 16 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.
- Bu mağlubiyetle sarı-lacivertliler, kupadaki ilk maçını kaybetmiş oldu.
- Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 16 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde ilk kez mağlubiyet aldı.
Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, kupada ilk maçını kaybetti.
Sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco yönetiminde 16 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
16 MAÇLIK SERİ SON BULDU
Süper Lig’de 11, UEFA Avrupa Ligi’nde de 5 maça çıkan Fenerbahçe, bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.