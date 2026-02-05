Gaziantep FK, Ankara Keçiörengücü'ne 5 attı

- Gaziantep FK, Türkiye Kupası C Grubu'nda Ankara Keçiörengücü'nü 5-1 yendi.
- Maçta Gaziantep'in gollerini Lungoyi, Sangare, Draguş ve Akmelek attı.
- Gaziantep FK, bu galibiyetle grupta 6 puana ulaştı.
Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Gaziantep FK, deplasmanda 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Gaziantep FK, rakibini 5-1 mağlup ederek grupta kritik bir galibiyete imza attı.
KAZANAN GAZİANTEP FK
Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Christopher Lungoyi, 29. dakikada Nazım Sangare, 41. dakikada (P) ve 65. dakikada Denis Draguş, 83. dakikada (P) ise Muhammet Akmelek kaydetti.
Keçiörengücü'nün tek golü 6. dakikada penaltıdan Ali Akman'dan geldi.
GRUPTA SON DURUM
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, gruptaki puanını 6'ya yükseltirken, Keçiörengücü 3 puanda kaldı.
C Grubu'nun son maçında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Keçiörengücü ise Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.