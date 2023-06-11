İsmail Yüksek: Sözlerim yanlış anlaşıldı Fenerbahçe oyuncusu İsmail Yüksek kupa zaferi sonrasında; "Sözlerim yanlış anlaşıldı. Milli takımdaki diğer arkadaşlarımın başarısını kötülemiyorum." dedi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve zafere ulaşan taraf oldu. Maçın ardından orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, ardından açıklamalarda bulundu.

"Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı"

İsmail Yüksek, Galatasaray maçından önce söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını aktardı. Milli oyuncu, şunları dedi:

"Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben milli takımdaki takım arkadaşlarımın sağladıkları başarıyı yanlış şekilde söyleyen bir insan değilim. Asla kötü niyetli değilim. Sözlerim yanlış anlaşıldı."

"Çok emek verdik"

İsmail Yüksek ayrıca şu şekilde konuştu:

"Zor bir sezondu. Yorucu ve maalesef ki depremden dolayı yıkıcı geçen bir sezon oldu. Çok emek verdik. 3 kulvarda da mücadele etmeye çalıştık. Şunu söylemek istiyorum, bizler çok yorulduk. Kazandığımız için mutluyuz. Başakşehir'i de tebrik ederim. Kazanan taraf olduğumuz için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum"

"Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu"

İsmail Yüksek derbi maçından önce şunları demişti:

"Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok!"