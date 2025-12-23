Benhur Keser: Burada mağlup olduğumuz için üzgünüz

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Erzurumspor FK, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Kocaelispor’a 3-1 mağlup oldu.

Erzurumspor FK futbolcusu Benhur Keser, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GARİP BİR DUYGUYDU"

Keser, "Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Kupa uzun bir maraton biliyorsunuz; kurallar değişti, grup aşamalı maç oynuyoruz. Burada mağlup olduk, üzgünüz. Önümüzde kendi ligimizde oynayacağımız önemli Çorum maçı var. Bu maçı unutup önümüzdeki maça odaklandık. Hedefimiz ligi daha iyi şekilde bitirmek. İzmit'te dolu dolu iki senem geçti. En güzel yıllarımı burada yaşadım, en güzel sezonlarımı burada geçirdim. Garip bir duyguydu, mutlu oldum. Ayrıca destekleyen taraftarlara teşekkür ederim, Kocaelispor'a da bu güzel gidişatını sürdürmesini diliyorum. Kocaelispor'u tebrik ediyorum" dedi.