A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu

7 ve 11 Ocak tarihlerinde Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu duyuruldu.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 18:29
  • A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu, 2028 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile yapacakları maçlar öncesi açıklandı.
  • İlk maç 7 Ocak 2026'da Bulgaristan'ın Şumnu kentinde, rövanş ise 11 Ocak 2026'da Ordu'da oynanacak.
  • Kaleci, oyun kurucu, pivot ve kanat pozisyonlarında toplam 20 oyuncu kadroya alındı.

2028 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile karşılaşacak Türkiye'nin, kamp kadrosu açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre eşleşmenin ilk maçı, 7 Ocak 2026’da Bulgaristan'ın Şumnu kentinde, rövanşı ise 11 Ocak 2026’da Ordu’da oynanacak.

KAMP KADROSU

Kaleci: Can Adanır, Enis Yatkın, Yunus Özmusul

Oyun kurucu: Ali Emre Babacan, Baran Nalbantoğlu, Doruk Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Genco İlanç, Halil İbrahim Öztürk, Ozan Erdoğan, Özgür Sarak, Sadık Emre Herseklioğlu, Tahir İlkbahar

Pivot: Alper Aydın, Ediz Aktaş, Koray Ayar

Kanat: Baran Demirdelen, Danyel Kaya, Enis Harun Hacıoğlu, Görkem Biçer, Şevket Yağmuroğlu

