Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor, evinde Galatasaray'a 5-1 yenilerek kupaya veda etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

"BİR HAYAL KURMUŞTUK, GERÇEKTEN ÇOK İSTİYORDUK"

Recep Uçar şunları söyledi:

"Bugüne kadar, bu noktaya getirene kadar gerçekten çok ciddi efor sarf ettiler. Bu ana kadar bizleri hep sevindiren sonuçlar aldılar. Özellikle kupada. Ligin de son bölümünde 7 maçta 5 galibiyeti alan oyuncular, kesinlikle onlarla haksızlık edemem. İçeride onlara söylediğim gibi ben sonuç ne olursa olsun, onların bugüne kadar ortaya koyduğu efor mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Evet bugün itibariyle ağır bir yenilgi varsa, bunun da birinci sorumlusu benim, net söyleyeyim. Evet coşkulu bir oyun oynamak istedik. Yeri geldiğinde riskler aldık. Karşılığını alamadık. Bir hayal kurmuştuk, gerçekten çok istiyorduk. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadığımız bir maç oldu."