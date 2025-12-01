Türkiye Kupası'nda grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık'ta yapılacak

- Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık'ta yapılacak.
- Çekim, saat 15.00'te TFF'nin tesislerinde ve A Spor'dan canlı yayında olacak.
- Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Samsunspor ve 4. eleme turunu geçen 19 takım katılacak.
Futbolda, Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
TOPLAM 24 TAKIM MÜCADELE EDECEK
Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.