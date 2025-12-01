Abone ol: Google News

Türkiye Kupası'nda grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık'ta yapılacak

Türkiye Kupası grup müsabakalarına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 19:37
Futbolda, Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

TOPLAM 24 TAKIM MÜCADELE EDECEK

