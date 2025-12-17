Türkiye Kupası’nda Rize rüzgarı Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’yi 5-2 mağlup ederek gruplara etkili bir başlangıç yaptı.

Göster Hızlı Özet Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Gaziantep FK'yi 5-2 yendi.

Halil Dervişoğlu'nun 4 golle yıldızlaştığı maçta Rizespor etkili bir hücum performansı sergiledi.

Bu galibiyetle Rizespor, gruba 3 puanla başladı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Rize’de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Çaykur Rizespor, henüz 1. dakikada Zeqiri’nin sol kanattan getirdiği topta Halil Dervişoğlu’nun golüyle öne geçti. 21. dakikada yine Zeqiri’nin pasında sahneye çıkan Halil Dervişoğlu, farkı ikiye çıkardı. Gaziantep FK, 37. dakikada kaleci Erdem Canpolat’ın hatalı pasını iyi değerlendiren Sorescu’nun golüyle skoru 2-1’e getirerek umutlandı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI Karşılaşmanın 60. dakikasında VAR incelemesi sonrası Çaykur Rizespor lehine penaltı kararı verildi. İlk vuruşu kaleci Burak Bozan’dan dönen Halil Dervişoğlu, tekrar edilen penaltıyı gole çevirerek hat-trick yaptı. 64. dakikada Zeqiri’nin ortasında Emrecan Bulut’un golüyle skor 4-1’e taşındı. 70. dakikada Taha Şahin’in sağ kanattan pasında Halil Dervişoğlu bir kez daha fileleri havalandırarak farkı iyice açtı. Gaziantep FK’nin ikinci golü ise uzatma dakikalarında geldi. 90+1’de kaleciden dönen topu tamamlayan Semih Güler, maçın skorunu belirledi: 5-2. HALİL DERVİŞOĞLU YILDIZLAŞTI Çaykur Rizespor’da Halil Dervişoğlu attığı 4 golle maçın yıldızı olurken, ev sahibi ekip hücumdaki etkili oyunuyla dikkat çekti. Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’na 3 puanla başladı. Eshspor Haberleri PFDK'dan El Bilal Toure'ye ceza!

Gençlerbirliği'nden geri dönüş! Bodrum FK'yı 3 golle geçtiler

Galatasaray - Başakşehir - CANLI SKOR