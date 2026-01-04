Abone ol: Google News

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Karadağ'a mağlup oldu

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'a 3-0 yenildi.

Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 10:06
  • 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Karadağ'a 3-0 yenildi.
  • İlk maçta set sonuçları 25-17, 25-19 ve 25-17 oldu.
  • Milliler, ikinci maçlarını Romanya ile oynayacak.

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Maçta kazanan 3-0'lık skorla Karadağ oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 25-17, 25-19 ve 25-17'lik setlerle mağlup ayrıldı.

MİLLİLERİN SIRADAKİ RAKİBİ ROMANYA

Karadağ'ın ev sahipliğindeki organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında bugün TSİ 22.30'da Romanya ile karşılaşacak.

Son maçını Kosova ile yapacak milli takım, grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde yarı finale yükselecek.

