18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Karadağ'a mağlup oldu

- 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Karadağ'a 3-0 yenildi.
- İlk maçta set sonuçları 25-17, 25-19 ve 25-17 oldu.
- Milliler, ikinci maçlarını Romanya ile oynayacak.
18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.
Maçta kazanan 3-0'lık skorla Karadağ oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 25-17, 25-19 ve 25-17'lik setlerle mağlup ayrıldı.
MİLLİLERİN SIRADAKİ RAKİBİ ROMANYA
Karadağ'ın ev sahipliğindeki organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında bugün TSİ 22.30'da Romanya ile karşılaşacak.
Son maçını Kosova ile yapacak milli takım, grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde yarı finale yükselecek.