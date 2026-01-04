18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Karadağ'a mağlup oldu 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'a 3-0 yenildi.

İlk maçta set sonuçları 25-17, 25-19 ve 25-17 oldu.

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 3-0'lık skorla Karadağ oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 25-17, 25-19 ve 25-17'lik setlerle mağlup ayrıldı. MİLLİLERİN SIRADAKİ RAKİBİ ROMANYA Karadağ'ın ev sahipliğindeki organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında bugün TSİ 22.30'da Romanya ile karşılaşacak. Son maçını Kosova ile yapacak milli takım, grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde yarı finale yükselecek.

