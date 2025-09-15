A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna çıktı

Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda heyecan yaşanıyor.

Başkent Manila'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda, G Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

Günün ilk maçında Türkiye, Libya'yı 25-18, 23-25, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yendi. Gruptaki diğer maçta ise Kanada, Japonya'yı 3-0 (25-20, 25-23, 25-22) mağlup etti.

MİLLİLER SON 16'DA

Şampiyonada 2'de 2 yapan Türkiye ve Kanada, grupta son maçlar öncesi adlarını son 16 turuna yazdırdı.

RAKİP KANADA

Türkiye ile Kanada, 17 Eylül Çarşamba günü TSİ 09.00'da grup liderliği için karşılaşacak.