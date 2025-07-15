A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi maçlarını Japonya'da oynayacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında 16-20 Temmuz tarihlerinde Japonya'nın Chiba kentinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, Japonya ayağındaki ilk maçını yarın saat 09.30'da ABD ile yapacak.

KOVAC'LA İLK MAÇ

İlk 2 haftayı 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlayan milli takım, yeni başantrenörü Slobodan Kovac yönetiminde ilk maçına çıkacak.

"MENTAL OLARAK İYİ DURUMDAYIZ"

Üçüncü hafta karşılaşmaları öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan milli oyuncu Adis Lagumdzija, takıma geri döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

VNL'in ilk 2 haftasında takımla beraber olamasam da her maçı takip ettim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım senaryoyu değiştirip oyunumuzu yukarıya çıkabiliriz. Önümüzde oynayacağımız 4 maçımız var. Zorlu bir gruptayız ama takım arkadaşlarımın bana güvendiklerini biliyorum. İşimiz zor ama hedefimiz 2 galibiyet daha almak. Umarım en iyisini yapabilirim. Yeni antrenörümüzle çalışmaya başladık. Çok uzun bir zaman olmadı ama çok geliştik. Mental olarak iyi durumdayız ve bunu sahaya yansıtmak istiyoruz.