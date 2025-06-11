A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a yenildi
Haber Merkezi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan ile karşılaştı.

Çin'in Şian şehrinde Qujiang Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleye etkili bir oyunla başlayan ay-yıldızlılar, ilk seti 25-12 ile hanesine yazdırdı.

SIRBİSTAN, GERİ DÖNDÜ

Sırbistan, 25-22 ve 25-23'lük skorlarla setlerde durumu 2-1'e getirdi.

Son seti de 25-23'lük skorla kazanan Sırbistan, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

MAÇ PROGRAMI

Türkiye, ilk ayak maçlarında Sırbistan'ın ardından 13 Haziran'da Hollanda, 14 Haziran'da Polonya ve 15 Haziran'da ev sahibi Çin'le karşılaşacak.

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Emre Çalışkan
Editor