Abone ol: Google News

Altekma, Akkuş Belediyespor'u rahat yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Altekma, sahasında Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 16:35
Altekma, Akkuş Belediyespor'u rahat yendi
  • Altekma, Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
  • Maç, TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve 76 dakika sürdü.
  • Setler ise 25-18, 25-20 ve 25-22 skorlarıyla sona erdi.

Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Altekma ile Akkuş Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Altekma oldu.

76 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Eyüpcan Kayışoğlu,

​​​​​​​Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso, Ali Eren Öztürk, Esmaeilnezhad (Muhammed Aray, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 25-18, 25-20, 25-22

Süre: 76 dakika

Eshspor Haberleri