Altekma, Akkuş Belediyespor'u rahat yendi

- Altekma, Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Maç, TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve 76 dakika sürdü.
- Setler ise 25-18, 25-20 ve 25-22 skorlarıyla sona erdi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Altekma ile Akkuş Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Altekma oldu.
76 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Eyüpcan Kayışoğlu,
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak)
Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso, Ali Eren Öztürk, Esmaeilnezhad (Muhammed Aray, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı)
Setler: 25-18, 25-20, 25-22
Süre: 76 dakika