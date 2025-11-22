Abone ol: Google News

Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Altekma, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 17:46
Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yendi
  • Altekma, Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u İzmir'de 3-2 yendi.
  • Karşılaşma, Atatürk Voleybol Salonu'nda 142 dakika sürdü.
  • Ev sahibi Altekma, son seti 15-4 alarak galip geldi.

Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Altekma ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Altekma oldu.

142 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: İsmail Yıldırım, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Dünya Kandemir, Niyazi Ulaş Dokumacı)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Nascimento, Gunter, Mustafa Cervatoğlu, Eyüp Ensar Demirbiler)

Setler: 18-25, 25-23, 28-26, 18-25, 15-4

Süre: 142 dakika

