Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yendi

- Altekma, Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u İzmir'de 3-2 yendi.
- Karşılaşma, Atatürk Voleybol Salonu'nda 142 dakika sürdü.
- Ev sahibi Altekma, son seti 15-4 alarak galip geldi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Altekma ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Altekma oldu.
142 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: İsmail Yıldırım, Eyüpcan Kayışoğlu
Altekma: Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Dünya Kandemir, Niyazi Ulaş Dokumacı)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Nascimento, Gunter, Mustafa Cervatoğlu, Eyüp Ensar Demirbiler)
Setler: 18-25, 25-23, 28-26, 18-25, 15-4
Süre: 142 dakika