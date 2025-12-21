Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor karşısında zorlanmadı

- Aras Kargo, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Müsabaka, Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynandı.
- Setler 13-25, 17-25 ve 15-25 sonuçlandı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.
Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Aras Kargo oldu.
71 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Erol Akbulut, Eren Balta Mandal
Bahçelievler Belediyespor: Selin Çalışkan, Eylül Durgun, Nisa Nur Yılmaz, Nikolova, Fulden Ural, Ceylan Arısan (Dilara Yeşil, Sema Nur Doluca, Pelin Özkılıçcı, Eda Say)
Aras Kargo: Perez, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, İrem Çor, Nisan Eroğuz)
Setler: 13-25, 17-25, 15-25
Süre: 71 dakika (20, 26, 25)