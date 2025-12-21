Abone ol: Google News

Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor karşısında zorlanmadı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 18:11
  • Aras Kargo, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Müsabaka, Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynandı.
  • Setler 13-25, 17-25 ve 15-25 sonuçlandı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.

Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Aras Kargo oldu.

71 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Erol Akbulut, Eren Balta Mandal

Bahçelievler Belediyespor: Selin Çalışkan, Eylül Durgun, Nisa Nur Yılmaz, Nikolova, Fulden Ural, Ceylan Arısan (Dilara Yeşil, Sema Nur Doluca, Pelin Özkılıçcı, Eda Say)

Aras Kargo: Perez, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, İrem Çor, Nisan Eroğuz)

Setler: 13-25, 17-25, 15-25

Süre: 71 dakika (20, 26, 25)

