Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse transferini bitirdi

İHA

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

Bu çerçevede geçtiğimiz yıl Aras Kargo'da forma giyen pasör çaprazı Selen Köse ile anlaştı.

2005 doğumlu olan Selen Köse, Fenerbahçe, Yeşilyurt ve Aras Kargo takımlarının yanı sıra genç milli takımlarında da forma giydi.

"YENİ SEZONDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: