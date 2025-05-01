Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Recep Vatansever ve 15 oyuncuyla vedalaştı

AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta yaprak dökümü yaşandı.

Siyah-beyazlılar, yeniden yapılanma çerçevesinde başantrenör Recep Vatansever ve 15 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, başantrenör Recep Vatansever ile oyuncular Alara Altundağ, Beliz Başkır, Bengisu Aygün, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Dilay Özdemir, Emily Maglio, Gizem Güreşen, Hümay Fırıncıoğlu, Jovana Brakocevic, Merve Nezir, Merve Tanıl, Olivia Rozanski, Saliha Şahin ve Sude Gümüş ile yolların ayrıldığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Siyah-beyazlı kulüp, Vatansever ile oyunculara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.